Umbau kostet bis zu 460.000 Euro : Die Gemeinde Schermbeck modernisiert das Rathausumfeld

Schermbeck Mit den Maßnahmen soll das Gebäude besser wahrgenommen werden können. Es gibt unter anderem auch neue Terrassen, einen aufgewerteten Brunnen und Pflanzen. Die Bürger konnten sich an den Planungen beteiligen.

Noch in diesem Jahr wird das Umfeld des Rathauses umgestaltet. Für mehrere Teilbereiche in Richtung Mühlenteich und Brunnen am Mühlenbachrand sind bauliche Aufwertungen vorgesehen. „Es wird ein attraktiver Aufenthaltsbereich am Wasser geschaffen“, berichtet Landschaftsarchitektin Isabella de Medici.