In der Uefter Mark: Geheimnissen des Waldes auf der Spur

In der Uefter Mark

An einer der fünf Stationen zeigten Michael Rohlf und Sabrina Schulz den Kindern, wie man mit einem Kaltblut-Rückepferd Baumstämme aus dem Wald herausziehen kann. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck/Hamminkeln Brüner Grundschüler lernten im Rahmen des RVR-Projekts „Grünes Klassenzimmer“ in der Uefter Mark die Bedeutung des Waldes kennen.

Man muss nicht unbedingt die Schule schwänzen, um sich für die Belange des Klimaschutzes einzusetzen. Man kann es auch so machen wie die Jungen und Mädchen der Brüner Hermann-Landwehr-Grundschule, die mit ihren Lehrerinnen einer Einladung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) folgten, um in der Uefter Mark die Bedeutung des Waldes für ein stabiles Ökosystem kennenzulernen.

Anmeldung Wer Interesse an der Aktion „Grünes Klassenzimmer“ hat, kann sich unter der Telefonnummer 02856 4491 anmelden.

Für den Zugang zu den Geheimnissen des Waldes hatten die Forstleute fünf Stationen vorbereitet. Die erste Station lag im umzäunten Gebiet des Schulwaldes, den die Schermbecker Maximilian-Kolbe-Schule, die Drevenacker Otto-Pankok-Schule und die Brüner Hermann-Landwehr-Grundschule in den vergangenen Jahren angelegt haben. Hier wurden den Kindern die Funktion eines Waldes erklärt, die Gründe für das Pflanzen heimischer Baumarten und die Langfristigkeit des Waldwachstums, bevor die Mädchen und Jungen in einem weiteren Teilbereich des Schulwaldes Buchen und robuste Küstentannen in vorgebohrte Löcher pflanzten und das Erdreich mit ihrem Körpergewicht ans Wurzelwerk pressten.