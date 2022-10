Kaiserring in Wesel : Zwei Männer überfallen Tankstelle mit Schusswaffen

Wesel Bewaffnet sollen zwei Personen eine Tankstelle in Wesel betreten haben. Sie forderten Bargeld und bedrohten eine Angestellte.

Zwei bewaffnete Täter sollen am Dienstag Abend, 11. Oktober, um kurz vor 22.00 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle am Kaiserring in Wesel betreten haben. Das meldet die Polizei. Dabei bedrohten sie eine Kassiererin mit Schusswaffen. Die Täter forderten Bargeld, einer von beiden griff nach einiger Zeit selber in die Kasse.