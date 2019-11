Wesel : Über 30 Graffiti am Duden-Schulzentrum

Wesel Insbesondere über den Schriftzug „Sipio“ könnte die Polizei Hinweise auf die Täter bekommen. Bei solchen Wörtern handelt es sich oft um Erkennungszeichen, mit denen die Szene ihre Taten markiert.

Unbekannte haben das Schulgebäude und die Sporthalle des Schulzentrums am Barhel-Bruyn-Weg mit einer Vielzahl von Graffiti besprüht. Nach Angaben der Polizei sind es mehr als 30 solcher Graffiti. Die Täter benutzen für ihre Werke silberne Farbe. Unter anderem brachten sie den Schriftzug „Sipio“ an. Festgestellt wurden die Graffitis am Dienstag gegen 0.15 Uhr. Insbesondere über den Schriftzug „Sipio“ könnte die Polizei Hinweise auf die Täter bekommen. Bei solchen Wörtern handelt es sich oft um Erkennungszeichen, mit denen die Szene ihre Taten markiert. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Tel. 0281 1070.