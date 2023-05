Spektakel in Wesel lockt Massen Tausende erleben U-Boot-Transport auf dem Rhein

Nur wenige Meter von ihm entfernt sitzt Dieter, ebenfalls mit einer Kamera bewaffnet - wie so viele, die zum Teil seit Stunden auf das ungewöhnliche Ereignis dort auf dem Rhein warten. Er kommt aus Lünen, ist mit dem Motorrad am Vormittag angereist. Bis Wesel sind das gut 70 Kilometer. „Mich hat schon immer alles interessiert, was maschinell betrieben wird. Ob Schiffe, Dampflokomotiven oder eben auch U-Boote.“ Und dann macht er seine Erinnerungsfotos.