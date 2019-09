Wahrzeichen im Ort : Damm feiert seinen Turm

Damm Viel Lob gab es beim Fest zum Zehnjährigen für Turmverein als Förderer dörflichen Zusammenhalts.

Nach einem zögerlichen Beginn am Nachmittag wurde es gegen Abend eng auf dem Gelände des Jugendhauses am Dammer Elsenberg in Sichtweite des ehemaligen Transformatorenhäuschens, dessen turmartiges Aussehen den Verein am Gründungstag, dem 2. April 2009, veranlasste, dem Verein den Namen „Turmverein“ zu geben.