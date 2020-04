Unter Beobachtung : Tüte im Nest – Storchenfreunde passen auf

Bislich Die Webcam auf www.bislich.de zeigt in diesen Tagen zweierlei: Zum einen liegen mittlerweile stolze sechs Eier im Storchennest auf der Kirchwoy im Deichdorf. Zum anderen liegt auch eine graue Tüte drin.

In der Kirchenwoy unterm Nest steht Wasser. Bei einem zu frühen Eingreifen, so Malzbender, könnte Feuchtigkeit ins weiche Erstgefieder eindringen und die empfindlichen Storchenkinder in tödliche Gefahr bringen. Deshalb soll der beste Augenblick abgewartet werden, um die Plastiktüte zu entfernen. Diese könne der Storch selbst angeschleppt haben. Malzbender schließt nicht aus, dass auch in den anderen Storchennestern der Umgebung Zivilisationsmüll, der beim Hochwasser angeschwemmt wurde, verbaut ist.