Unternehmerverband Niederrhein „Beschäftigte tragen das Wegerisiko“

„Aus arbeitsrechtlicher Sicht gilt: Egal, wie chaotisch die Verkehrsbedingungen sind – dazu zählen im Übrigen auch streikbedingte Verspätungen oder Ausfälle im Öffentlichen Nahverkehr –, liegt es in der Verantwortung des Arbeitnehmers, dass er pünktlich und vertragsgemäß seine Arbeit aufnimmt. Die Beschäftigten tragen das so genannte Wegerisiko“, erklärt der Weseler Martin Jonetzko, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des in Duisburg ansässigen Unternehmerverbandes, dessen Juristenteam auf das Arbeitsrecht spezialisiert ist.