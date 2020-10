Kostenpflichtiger Inhalt: Trödeln für den guten Zweck in Schermbeck : 5142 Euro für zwei Projekte

Ein eifriges Helferteam sorgte dafür, dass der Brichter Trödelmarkt in einer Halle des Möbelgeschäftes Rademacher reibungslos verlaufen konnte. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Mit den Einnahmen aus dem Brichter Trödelmarkt kann viel Gutes getan werden. Ein Teil der Summe geht an die Kinderkrebshilfe „Horizont“ in Borken-Weseke, weitere Gelder fließen an die Pfarrgemeinde St. Ludgerus für ihr Indien-Projekt.