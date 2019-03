Landfrauen in Loikum, Töven und Mehrhoog: Trödelmarkt soll krebskranke Kinder unterstützen

Landfrauen in Loikum, Töven und Mehrhoog

Die Landfrauen Loikum-Töven-Mehrhoog haben wieder ihre Haushalte entschlackt und veranstalten am Sonntag, 31. März, einen Trödelmarkt. Foto: WAZ FotoPool/Markus Weissenfels

Hamminkeln Die Landfrauen Loikum-Töven-Mehrhoog verkaufen wieder Schätze aus ihrem Haushalt. Einnahmen gehen an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Essen

Aus einer ursprünglich spontanen und nicht langfristig geplanten Aktion hat sich eine Veranstaltung etabliert, die in diesem Jahr bereits zum fünften Mal stattfindet: Die Landfrauen des Ortsvereins Loikum-Töven-Mehrhoog haben für den kommenden Sonntag, 31. März, erneut einen Trödelmarkt organisiert, der in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf der Diele Winkelmann (Op de Meuser 8) geöffnet haben wird. Dazu bieten die Organisatorinnen eine Cafeteria mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen an. Alle zwei Jahre starten die Mitglieder des Ortsvereins diese Aktion für einen guten Zweck.