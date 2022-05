Wasserwerk veranstaltet am 8. Mai einen Familientag : Woher das Trinkwasser für Schermbeck kommt

RWW-Mitarbeiter Daniel Kaul, Miriam Schmalhaus und Ramon Steggink (v.l.) hoffen Sonntag auf viele Besucher beim Tag der offenen Tür. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Auch viele Schermbecker werden am Sonntag beim Familientag des Dorstener Wasserwerkes erwartet. Schließlich möchten auch die Besucher aus der Nachbargemeinde erfahren, wie das lebensspende Nass aufbereitet wird.

Von Helmut Scheffler

Fast auf den Tag genau fünf Jahre nach dem letzten Tag der offenen Tür haben Besucher am Sonntag, 8. Mai, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr die Gelegenheit, das in Dorsten-Holsterhausen stehende Wasserwerk der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft (RWW) zu besichtigen. RWW-Sprecher Ramon Steggink, Ingenieurin Miriam Schmalhaus und Vorhandwerker Daniel Kaul stellten jetzt Details des Familienfestes vor, in dessen Verlauf den Besuchern Details der Wasserversorgung erläutert werden.

Das Holsterhausener Wasserwerk gehört mit weiteren Wasserwerken zu der in Mülheim an der Ruhr ansässigen RWW. Bis zu 1.000 Jahre alt und gerade deshalb von besonders guter Qualität ist das Trinkwasser, das in Holsterhausen aus dem Hahn kommt und dann durch ein verzweigtes Rohrnetz viele Firmen und etwa 350.000 Menschen in Dorsten, Gladbeck, Bottrop, Oberhausen, Raesfeld-Erle und in einem Großteil von Schermbeck versorgt. In 80 bis 100 Metern Tiefe lagert das Wasser in den „Halterner Sanden“, vor Verunreinigungen geschützt durch eine undurchlässige Mergelschicht.

Info Es gilt ein Fotoverbot auf dem Gelände Anfahrt Mit dem Fahrrad kann man bis zum Betriebsgelände, Am Kreskenshof 66, fahren. Autofahrern wird empfohlen, Fahrgemeinschaften zu bilden. Auf dem RWW-Gelände gibt es keine Parkmöglichkeiten. Regeln Hunde dürfen nicht aufs Gelände. Das DRK ist vor Ort. Es gilt ein Fotoverbot auf dem Gelände. Ein Rundgang über das Gelände bietet Infos zur Historie und zur Entwicklung des Standorts. Geschichte Am Ende der Inflation des Jahres 1923 begann das in Mülheim an der Ruhr ansässige Unternehmen in den weiteren Ausbau zu investieren. 1927 errichtete die RWW die erste noch kleine Anlage in Holsterhausen.

47 Tiefbrunnen der RWW sind zur Brunnengalerie Holsterhausen zusammengefasst. Jeder dieser Brunnen fördert pro Stunde bis zu 90 Kubikmeter Wasser zum Wasserwerk. Das ist die Menge für 500 Wannenbäder. Bevor es in eine Badewanne gelangt, wird dem Grundwasser in modernen Aufbereitungsanlagen sein erhöhter Eisen-und Mangangehalt entzogen. 17 weitere Tiefbrunnen liefern Wasser aus der sechs Kilometer entfernten Uefter Mark nach Holsterhausen. Dieses Wasser besitzt auch ohne Aufbereitung bereits Trinkwasserqualität. Mit der Gewinnung und Aufbereitung befassen sich zehn Mitarbeiter des Holsterhausener Wasserwerkes. 20 weitere Mitarbeiter betreuen das Leitungsnetz.

Unter sachkundiger Anleitung der Mitarbeiter lernen die Besucher am Sonntag zahlreiche Info-Stationen entlang der Trinkwasseraufbereitung kennen. Einblicke in Rohrnetzarbeiten werden geboten. Schweißvorgänge bei PE-Leitugen werden gezeigt. Vor den Werkstätten geht es um Hausanschlüsse, Zähler, Schieber und Hydranten. Einsatzfahrzeuge zur Netzspülung und Wasserverlustanalyse stehen auf dem Hof zur Vorführung bereit. Ein offener Rohrgraben ist zu sehen, in dem Tiefbbauarbeiten vorgeführt werden, um den interessierten Gästen den Aufwand und Umfang von Arbeiten bei einem Leitungswechsel oder bei Rohrbrüchen näherzubringen. Es gibt Infos zur Energie-Rückgewinnung. An einem Brunnen wird über das Grundwasser und über Messstellen informiert. In der Filterhalle werden große Mehrschichtfilter gezeigt, die das Wasser reinigen. Zur anschließenden Desinfektion des Trinkwassers werden UV-Anlagen verwendet. Im Maschinenhaus werden Pumpen gezeigt, die Trinkwasser zu den Kunden fördern.

Ein Schwerpunkt bildet am Sonntag die Präsentation der Ausbildungsmöglichkeiten. Zehn Lehrlinge und die Ausbildungsleiter werden vor Ort die Highlights und Besonderheiten der einzelnen Ausbildungssparten demonstrieren. Das sind vor allem Industrie- und Anlagenmechaniker und Fachkräfte für Elektrotechnik. Ab dem 1. August werden wieder neue Auszubildende eingestellt.

Ein Stand der RWW-Erlebnishäuser Haus Ruhrnatur und Aquarius kann an Familientag ebenfalls besucht werden. Das sind zwei Einrichtungen, die sich seit 30 Jahren in besonderer Weise dem Thema Umwelt- und Gewässerschutz widmen und gezielt vor Ort Aufklärungsarbeit betreiben. Besucher können an diesem Stand beispielsweise Kleinstlebewesen aus dem Fluss mikroskopieren oder etwas über das Thema „virtuelles Wasser“ erfahren.

Rund ums Wasser sind einige Mitmachaktionen geplant. Ein Wasser-Wettbewerb wird ebenso angeboten wie Mal- und Bastelaktionen, Experimente und Mikroskopieren, eine Fotoaktion im RWW-Outfit und ein „Kräftemessen“ am Schieberanhänger.