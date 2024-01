Erfolgreiche Ermittlungen Polizei überführt Trecker-Diebe aus Hamminkeln

Ermittlungen zu einem Einbruch samt Diebstahls eines Treckers aus einer Scheune am Risswaldweg in Hamminkeln, der sich im Oktober vergangenen Jahres ereignet hatte, brachten die Kripo auf die Spur. Sie sollen für weitere Taten geradestehen. Am 19. November wurden ein Hamminkelner (20) sowie zwei Schermbecker (18 und 24) festgenommen. Laut Polizei ging aus Bayern ein Hinweis eines Zeugen ein, der auf eine Anzeige im Internet gestoßen war. Es wurde ein Trecker angeboten, der im Bereich Hamminkeln als gestohlen gemeldet war.