Bau teurer als gedacht Trauerhalle Hamminkeln wird 2024 saniert

Helmut Wisniewski (USD) ist nicht mehr im Rat. Aber lange hatte er sich dort für die Friedhofshalle in Dingden eingesetzt und mit einer Lösung Erfolg gehabt. Dann tauchte ein ähnliches Thema auf, die Sanierung der Friedhofshalle Hamminkeln kam auf die Agenda. Der Dingdener fand damit auch im fernen Ortsteil Hamminkeln ein Sanierungsthema. Jetzt dürfte er an der politischen Seitenlinie wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass nun für den Bauausschuss am Donnerstag (morgen) die ersten Pläne für das Hamminkelner Projekt vorliegen. Das heißt aber nicht, es wird schon gebaut. Aber Anfang des nächsten Jahres soll mit dem Umbau begonnen werden, lautet nun das Zeitziel. Aber: die Kosten sind gestiegen: 588.300 Euro stehen im Haushaltsansatz, am Anfang der Debatte waren es 214.000 Euro. Die Friedhofs- bzw. Trauerhalle des mitten im Ortsteil Hamminkeln gelegenen Friedhofs mit altem Baumbestand gehört zu einer Anlage, die auch ein Stück Hamminkelner Identität bedeutet. Außerdem ist sie eine grüne Lunge inmitten von Bebauung.