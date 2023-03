Trauergottesdienst in Willibrord Abschied von Dombaumeister Deurer in seinem Lebenswerk

So bodenständig, wie Deurer mit einer Maurerlehre in der Weseler Dombauhütte begonnen hatte, so gestaltete sich seine Beisetzung auf dem Alten Friedhof an der Caspar-Baur-Straße. Ehemalige Steinmetz-Lehrlinge aus dieser Hütte ließen den Sarg in die Familiengruft sinken. Wer sie besuchen will, findet sie schnell: Haupteingang, erste Grabstelle links, erkennbar an einer besonderen Steinmetzarbeit.