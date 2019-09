Schermbecker Bürger : Trauer um Heimatforscher Stricker

Schermbeck Der verdiente Schermbecker Friedrich Stricker ist am Montag gestorben. 1987 hatte ihm der Landschaftsverband Rheinland den Rheinlandtaler verliehen.

Termin Die Trauerfeier findet am Montag, 23. September, um 14.30 Uhr in der Trauerhalle auf dem Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck statt. Anschließend ist die Beisetzung.

Strickers erste größere schriftliche Publikation befasste sich mit dem Männergesangverein Eintracht anlässlich von dessen 90-jährigem Bestehen im Jahre 1955. Großes Interesse zeigte er auch an der Entwicklung des Schermbecker Feuerlöschwesens und am Schützenwesen in Schermbeck. Auch hier war sein Blick vor allem auf das rheinische Schermbeck gerichtet. Die Summe seiner Forschungen zum Schützenwesen flossen in die große Jubiläumsschrift beider Kiliangilden im Jahre 2002 ein.