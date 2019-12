Gedenken und Entscheidung : Trauer im Rat um Klaus Schetter

Am Platz mit dem Foto ihres verstorbenen Fraktionsvorsitzenden Klaus Schetter zeigte die Schermbecker CDU-Fraktion ihre tiefe Verbundenheit. Foto: helmut Scheffler/Helmut Scheffler

Schermbeck Die Schermbecker Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde mehrheitlich genehmigt. Doch zunächst wurde des verstorbenen CDU-Chefs gedacht.

Die letzte Ratssitzung vor der Jahreswende begann am Mittwoch nicht mit der üblichen Verleihung der Ehrenamtsmedaille. Als ausgewählte Empfängerin hatte Eva-Maria Zimprich um eine Verschiebung der Verleihung gebeten, um ein würdiges Gedenken an den in der vorletzten Woche verstorbenen Schermbecker CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Schetter zu ermöglichen.

Ein Foto auf Schetters Platz inmitten der CDU-Fraktion war ein letzter Gruß der Verwaltungsmitarbeiter und der Ratsmitglieder an einen Politiker, der vor 30 Jahren erstmals im Gemeinderat an Entscheidungen für seinen Heimatort beteiligt war. „Sein politisches Erbe ist kaum zu beschreiben; erst in ein paar Monaten wird uns bewusst werden, was wir an ihm verloren haben“, fasste Bürgermeister Mike Rexforth seine Würdigung des Verstorbenen zusammen. „Seinen besonderen Stil werden wir in den Sitzungen beibehalten“, versprach der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Rainer Gardemann.

Info Ohne mehr Ertrag kein Ausgleich in 2023 Grundsteuer „Das Ergebnis 2020 verschlechtert sich deutlich gegenüber dem Haushaltsentwurf von minus 1,8 auf minus 2,4 Millionen Euro“, bewertete der Kämmerer die Entwicklung. Es sei weiter ersichtlich, dass der Haushaltsausgleich unter Einfluss der negativen Veränderungen insbesondere im Aufwandsbereich im Haushaltsjahr 2023 nicht ohne eine weitere Ertragssteigerung erreicht werden könne. Daher sei 2023 eine weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 620 Prozent eingeplant.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Abstimmung über den Entwurf des Haushaltsplanes mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2020. Mit großer Mehrheit wurde der von Kämmerer Frank Hindricksen erstellte 910-seitige Haushaltsentwurf verabschiedet. Dieser Entwurf umfasst im Ergebnisplan Erträge in Höhe von rund 36,5 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 38,9 Millionen Euro.

Die Rahmenbedingungen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wurden eingehalten. Bezüglich des mittelfristig angestrebten Haushaltsausgleichs geht der Kämmerer von einem Ausgleich im Jahre 2023 aus. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt unverändert festgesetzt: Die Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 Prozent, für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 und für die Gewerbesteuer 460 Prozent.

Im Verlauf der Beratungen des Haushaltsentwurfes seit seiner Einbringung am 9. Oktober wurden innerhalb der Fachausschüsse etliche Änderungen beantragt, über die der Rat gestern abschließend beriet. Die zusätzlich erbetenen Aufwendungen stiegen seit Oktober um rund 1,4 Millionen Euro.

Mehrheitlich wurde am Mittwoch entschieden: Für die Umrüstung der Flutlichtanlage des TuS Gahlen wurden 30.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 16.280 Euro erhält der SV Schermbeck zur Umrüstung seiner Flutlichtanlage auf LED-Technik. Für die Erneuerung der Laufbahn wurden Mittel in Höhe von 190.000 Euro eingestellt. 12.000 Euro werden jährlich als Betriebskostenzuschuss an den SV Schermbeck eingeplant. Die konkrete Auszahlung soll durch den Haupt- und Finanzausschuss erfolgen. Für die Dorferneuerung des Gahlener Ortskerns übernimmt die Gemeinde die Absicherung des Eigenanteils in Höhe von 65.300 Euro; der Verein bemüht sich um Sponsoren für Teilbeträge dieser Summe. 9000 Euro werden bereitgestellt, um eine Hundebestandserhebung durchführen zu können.