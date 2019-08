Tragischer Unfall in Schermbeck : 45-Jährige von eigenem Auto überrollt

Ein Krankenwagen hatte die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa

Schermbeck Eine 45-jährige Frau aus Schermbeck ist am Sonntagabend nach einem tragischen Unfall verstorben. Beim Ausladen hatte sich ihr Auto plötzlich in Bewegung gesetzt und sie mitgeschleift.

Nach Angaben der Polizei war sie am Freitagmittag mit ihrem Auto auf einen Stellplatz vor dem eigenen Wohnhaus an der Ulmenstraße gefahren. Anschließend stieg sie aus dem Fahrzeug aus und ging zur Beifahrerseite. Zu diesem Zeitpunkt stieg zeitgleich ihr 13-jähriger Sohn aus. Als sie im Begriff war, einige Gegenstände durch die geöffnete Beifahrertür aus dem Fahrgastraum auzuladen, setzte sich das Auto aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung. Der Wagen rollte rückwärts in eine dicht bewachsene Hecke und riss die Frau einige Meter mit.

Auf halber Strecke kam die Frau zu Fall und blieb dort schwer verletzt liegen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Nachdem die 45-Jährige in ein weiteres Krankenhaus verlegt worden war, kam am Sonntagabend die Nachricht, dass ihre Verletzungen derart schwer waren, dass sie verstarb.

Das Verkehrskommissariat in Dinslaken hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Da die Unfallursache bisher vollkommen unklar ist, bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise an die Polizei in Hünxe, Tel. 02858 918100.

(RP)