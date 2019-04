Ostertreffen am Rhein : Träume aus Blech begeistern mit Reisen in andere Zeiten

Schöne alte Autos sorgen immer für nette Gespräche beim Ostertreffen für Old- und Youngtimer an der Rheinpromenade. Foto: L. Fröhlich

Wesel Der elfte Old- und Youngtimertreff am Welcome-Hotel lockte sehr viele Fahrer und Schaulustige an die Weseler Rheinpromenade.

Auf dem Parkplatz vor dem Welcome-Hotel herrschte am Ostersonntag großer Andrang. „Hier stehen so um die 200 Fahrzeuge“, freute sich Norbert Kirsch, der mit seinem Sohn Björn die elfte Auflage des Old- und Youngtimer-Treffs organisiert hatte, über die fabelhafte Resonanz. Die Mischung aus Mundpropaganda und super Wetter war der Schlüssel zum Erfolg. Jürgen Lißel zeigte sich fasziniert von einer Citroën-Limousine als Cabrio. „Da ist ja das Sofa zuhause nichts dagegen“, meinte der Mann aus Rheinberg-Millingen. „Ich bin eher so für Opel – der GT, das sind Träume“ , sagte dagegen seine Frau Anita.

Der Gladbecker Jürgen Rönner kam mit seinem Opel Rekord P 1. „Man ist in einer ganz anderen Zeit“, beschrieb das Mitglied der Oldtimerfreunde Schermbeck, was es heißt, so ein Fahrzeug bewegen zu können. Viele der Modelle weckten bei den Betrachtern nostalgische Gefühle, die Ausgangspunkt zahlreicher Gespräche waren.

Wilhelm Romswinkel in seiner Isetta beim Ostertreffen. Foto: Lars Fröhlich

Eine Isetta, Baujahr 1958, zog die Aufmerksamkeit der Raesfelderin Heike Dankers und ihres Sohnes Johannes auf sich. Dankers berichtete, dass sie sich nach Jahrzehnten den Wunsch, in der kleinen Kugel mit Rädern einmal Platz zu nehmen, erfüllt hat. „Das ist Ingenieurskunst – der Smart von früher“, fügte ihr Sohn anerkennend hinzu.

Louis am Steuer sowie Jürgen Pelka und Eigentümer Thomas Langer (rechts). Foto: Lars Fröhlich

Richtige Hingucker waren die fast fünf Meter langen Corvetten des Schermbeckers Norbert Szanowski und des Voerders Wolfgang Nagraszus. „Manchmal vergessen die Leute an der Ampel sogar, weiterzufahren“, erzählte Szanowski und ließ einmal den Motor mächtig laut aufheulen. „Da macht dann sogar das Waschen Spaß“, ergänzte sein Nachbar.

(aflo)