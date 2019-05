Wolfgang Paul bleibt Vorsitzender : Trägerverein plant Renovierungen

Schermbeck Die gute Kassenlage erlaubt Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus. Der im Amt bestätigte Vorstand hofft zudem auf freies W-Lan. Der Belegungsplan ist gut gefüllt, es gibt aber noch Lücken. Wer Interesse hat, kann sich melden.

Wolfgang Paul bleibt Vorsitzender des Trägervereins Dorfgemeinschaftshaus Schermbeck. Einstimmig wurde der Gründungsvorsitzende am Mittwochabend während der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt.

Den Jahresrückblick übernahm der stellvertretende Vorsitzende Heinz Schulze. Die Aktivitäten des 67 Mitglieder zählenden Trägervereins beschränkten sich auf den Erhalt der Bausubstanz, auf die Werbung weiterer fester Belegungen und auf Vorstandssitzungen. „Die Erhaltung der Bausubstanz des Gebäudes und die Pflege der Außenanlagen sind weiterhin nicht fest geregelt“, stellte Heinz Schulze fest. Den Anforderungen an die Sauberkeit innerhalb des Gebäudes sei durch Erhöhung der Putzzeiten sowie durch neue Putzkräfte Rechnung getragen worden. „Der Betrieb des Hauses erfolgt ohne nennenswerte Vorfälle“, berichtete Schulze.

Die Substanz des Gebäudes sei weiterhin gut, nutze sich aber spürbar ab. In den nächsten Jahren werde man wohl auf die Rücklagen für Sanierungen zurückgreifen müssen. Ein Medienschrank wurde errichtet. Verbesserungen in der Ausstattung sollen wegen des guten Kontostandes zeitnah umgesetzt werden.

Die Belegung des Hauses ist gut. Es hat sich bewährt, dass sie allein durch den Vorsitzenden geregelt wird. Es gibt noch kleine Lücken im Belegungsplan. Der Samstag ist noch ganz frei. Für das Feiern von Partys wird der Raum aber nicht zur Verfügung gestellt. Frei sind auch noch die Vormittage außer am Dienstag und am Mittwoch. Wer den Raum anmieten will, kann sich bei dem Vorsitzenden Wolfgang Paul melden (siehe Info).