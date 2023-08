Bürger-Schützen und Brüner Tor starten ins gemeinsame Fest Rätsel um Wesels neue Schützenkönigin

Wenn Wimpelketten in den Farben der Hansestadt die Straßen überspannen, dann steht was Besonderes vor der Tür: Der Bürger-Schützen-Verein Wesel (BSV) und der Bürgerschützenverein Vorm Brüner Tor feiern ihr (seit 2018) gemeinsames Fest. Los geht es am Samstag, 26. August, mit Schießwettbewerben und am darauffolgenden Sonntag mit dem Probereiten des Reiterzuges, dem Kindeschützenfest sowie der Kartenausgabe und einem Konzert der Lackhausener Blasmusik am Bürger-Schützen-Haus (An de Tent 9) auf dem Fusternberg. Traditionell erreicht das Rätselraten um die Identität der neuen Königin an diesem Wochenende ihren Höhepunkt. Unsere Redaktion gibt Hinweise.