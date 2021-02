Lokalpolitiker wurde 74 Jahre alt : Die Weseler Grünen trauern um Friedrich Hillefeld

Wesel Seine Parteifreunde sprechen vom Verlust einer Persönlichkeit, die den politischen Kurs der Grünen und die Verkehrspolitik der Stadt wesentlich mitgeprägt hat. 2005 machte sich der passionierte Fahrradfahrer bundesweit einen Namen, als er mit seinem Rad vom westlichsten zum östlichsten Punkt Deutschlands fuhr.

Die Weseler Grünen trauern um ihren verkehrspolitischen Sprecher Friedrich Hillefeld, der am 16. Februar nach einer schweren Erkrankung im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Der Mathematiker und EDV-Berater gehörte der Ratsfraktion der Grünen viele Jahre als sachkundiger Bürger an. „Sein großes Engagement galt dem Verkehrsausschuss und damit besonders den Fußgängern und Radfahrern in Wesel, die ihm zahlreiche Verbesserungen im Verkehrsgeschehen der Stadt verdanken“, heißt es in einer Würdigung der Grünen. Dazu gehörte auch seine Arbeit im Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club.