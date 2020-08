Pkw erfasst Fußgänger auf Mehrhooger Straße : Tödlicher Unfall in Hamminkeln

Hamminkeln Dramatischer Unfall zwischen Hamminkeln und Mehrhoog: Ein Autofahrer hat dort auf offener Strecke einen Fußgänger erfasst. Das Opfer soll 41 Jahre alt sein. Der Unfallhergang ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt.

In Hamminkeln an der Mehrhooger Straße hat sich am Mittwoch ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Pkw-Fahrer hat dort einen Fußgänger erfasst. Das Unfallopfer soll 41 Jahre alt sein, der Autofahrer 81. Die Kreispolizei Wesel bestätigte auf Anfrage den Unfall, hat aber noch keine Informationen zum Hergang. Sachverständige prüfen den Fall. Drei Stunden blieb die Straße gesperrt. Der Unfallort liegt einen Kilometer entfernt am Ortsausgang Mehrhoog in einem bewaldeten Stück. Der Fußgänger prallte offenbar gegen die Frontscheibe. Der Fußgänger verstarb demnach noch am Unfallort. Die Mehrhooger Straße führt von Hamminkeln nach Mehrhoog.