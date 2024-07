Unglück in Hamminkeln Nach tödlichem Unfall einer Motorradfahrerin: Polizei sucht Fahrer eines Kleinwagens

Hamminkeln/Wesel · Bei einem Unfall am 4. Juli wurde in Hamminkeln eine Motorradfahrerin (28) so schwer verletzt, dass sie wenige Tage später starb. Nun sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Kleinwagens, der als einer der ersten an der Unfallstelle war.

30.07.2024 , 15:58 Uhr

Nach dem Unfall am 4. Juli mussten die Kreuzungen Diersfordter Straße / Westfeldweg sowie Emmericher Straße / Bislicher Wald für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei dem Unglück vor knapp vier Wochen war es gegen 18.45 Uhr auf der Diersfordter Straße in Höhe des Heuwegs zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 28-jährigen Motorradfahrerin aus Rhede und einem Radfahrer (60) gekommen. Der Oberhausener war auf dem Radweg der Diersfordter Straße in Richtung Emmericher Straße unterwegs. Als der Radweg in Höhe des Heuwegs endete, fuhr er auf die Diersfordter Straße und übersah dabei die Motorradfahrerin, die auf der Diersfordter Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Motorradfahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Zaun. Sie erlag Tage später ihren schweren Verletzungen. Am Unfalltag, so die Polizei, muss der Motorradfahrerin und dem Radfahrer auf der Diersfordter Straße ein weißer Kleinwagen entgegengekommen sein. Der Fahrer dürfte zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Die Polizei hofft, dass sich dieser Mann nun bei der Wache-Nord in Wesel telefonisch unter 0281 1070 meldet.

