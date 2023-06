Zwischen Hamminkeln und Bocholt Reaktionen nach tödlichem Bahnunfall — „Nicht schon wieder“

Hamminkeln · Bei einem Unfall auf dem unbeschrankten Bahnübergang „Döringer Feld“ ist am Donnerstagmittag eine 78-jährige Autofahrerin aus Bocholt ums Leben gekommen. Die Politik in Hamminkeln ist erschüttert. Was sie jetzt zu tun gedenkt.

09.06.2023, 14:44 Uhr

Tödliches Zugunglück an Bahnübergang in Bocholt 11 Bilder Foto: Guido Schulmann

Bürgermeister Bernd Romanski wollte den Feiertag zu Hause in Brünen genießen, als am Donnerstag um kurz nach 14 Uhr sein Telefon klingelte. Es war die Hamminkelner Feuerwehr, die den Verwaltungschef über den tragischen Unglücksfall informieren wollte, der sich kurz zuvor auf dem unbeschrankten Bahnübergang „Döringer Feld“ ereignet hatte. Dort, im Niemandsland zwischen Dingden-Lankern und Bocholt, war eine 78-jährige Autofahrerin aus Bocholt aus bislang noch ungeklärter Ursache mit dem Regionalexpress zusammengestoßen. Die Frau, die alleine in dem Fahrzeug saß, konnte nach Angaben der Polizei nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Der 31-jährige Lokführer erlitt einen Schock. Die 29 Fahrgäste blieben unverletzt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Tödliches Zugunglück an Bahnübergang in Bocholt