Radfahrerin aus Dingden von Zug in Lankern erfasst : Tödliches Unglück auf Bahnübergang

Mehrfach soll der Zugführer laut gehupt haben. Warum das Opfer nicht frühzeitig reagiert hat, wird von den Ermittlern untersucht. Foto: dpa/Erwin Pottgiesser

Hamminkeln Nachdem am frühen Dienstagabend eine Radfahrerin aus Dingden (44) auf dem unbeschrankten Bahnübergang Lankernbrok von einen Zug erfasst und tödlich verletzt wurde, hat die Stadt den Übergang komplett geschlossen.

Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlecht geschlafen. Die Nachricht vom Tod einer 44-jährigen Radfahrerin aus Dingden, die am Dienstag gegen 17.35 Uhr auf dem Lankerner Bahnübergang Lankernbrok von einem Regionalexpress erfasst und tödlich verletzt wurde, hat ihn zutiefst bestürzt. Zumal die Politik am Mittwochabend im Fachausschuss die Entscheidung fällen wollte, den Bahnübergang Lankernbrok mit Schranken sicherer zu machen.

Dort, wo am Dienstag die Radfahrerin zu Tode gekommen ist, gab es Ende April 2020 schon einmal einen schweren Unfall. Ein Pkw mit drei Senioren aus Dinslaken wurde damals von einem Zug erfasst. Alle Autoinsassen kamen ums Leben. Außerdem, so ist zu hören, habe es in der Vergangenheit an dieser Stelle immer mal wieder Beinahe-Unfälle gegeben.

Bernd Romanski am Bahnübergang Lankernbrok in Lankern Foto: Klaus Nikolei

„Als sich damals nach dem Unglück mit den drei Toten die Unfallkommission vor Ort getroffen hat, wollte ich den Bahnübergang sofort komplett sperren lassen. Aber es gab auch Stimmen, die gesagt haben, dass man nur Poller aufstellen solle, damit Radfahrer den Übergang noch nutzen könnten“, erzählt Romanski im Gespräch mit unserer Redaktion. Das solle aber bitte nicht als eine Schuldzuweisung verstanden werden. „Gleichwohl ärgere ich mich, dass ich mich damals nicht durchgesetzt habe.“

Am Tag nach dem schrecklichen Unglück hat Bürgermeister Bernd Romanski den unbeschrankten Bahnübergang Lankernbrok komplett sperren lassen. Foto: Klaus Nikolei

Bis die Schranken am Übergang Lankernbrok montiert werden können, werden nach Überzeugung des Verwaltungschefs noch gut und gerne zwei bis drei Jahre vergehen. So ganz genau könne das aber niemand sagen, betont der Bürgermeister. „Jedenfalls bleibt die provisorische Sperrung bis dahin erhalten.“

Bernd Romanski war am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr von der Hamminkelner Feuerwehr über den tragischen Unglücksfall informiert worden. Ebenfalls zur Unglücksstelle war die Polizei geeilt, um die Strecke während der Unfallaufnahme zu sperren und Spuren zu sichern. Beamte, so erklärte eine Sprecherin der Polizei in Wesel auf Anfrage, hätten unter anderem den Zugführer befragt. Es gebe mehrer Zeugen, die gehört haben wollen, dass der Zugführer mehrfach laut gehupt habe. Dass die Frau dieses Hupen offenbar nicht gehört oder ignoriert hat, könnte damit zusammenhängen, dass sie nach Aussage des Zugführers Kopfhörer getragen haben soll. „Wir haben im Gleisbett ein Smartphone und Kopfhörer gefunden. Ob diese tatsächlich der Frau zugeordnet werden können, ist Teil der Ermittlung. Es wäre sehr hilfreich, wenn sich Zeugen melden könnten, die die Frau vor dem Unglück gesehen haben“, sagt die Polizeisprecherin. Erreichbar ist die Polizei in Wesel unter 0281 1070.

Ebenfalls über das Unglück schockiert zeigen sich die beiden Anwohner Andreas Bielefeld und Bernhard Bußkamp, die sich schon seit geraumer Zeit für Schranken an ihrem Bahnübergang stark machen. „Denn Lankernbrok ist wichtig. Hier fahren täglich sehr viele Radfahrer zum Bocholter Industriegebiet beziehungsweise Schüler zum Bauernhof auf der anderen Seite, wo der Schulbus hält“, erklärt Andreas Bielefeld. Er und Bernhard Bußkamp hoffen nun inständig, dass die Schranken, für die sie seit Jahren kämpfen, nun auch wirklich kommen.

Dass übrigens nicht alle unbeschrankten Bahnübergänge auf Hamminkelner Stadtgebiet – inklusive Lankernbrok sind es fünf an der Zahl – technisch aufgerüstet werden, liegt nach Angaben Romanskis an der Deutschen Bahn. „Die ist gesetzlich nicht verpflichtet, auf Strecken, auf denen zwei Züge pro Stunde verkehren, Schranken einzubauen. Wenn wir als Stadt aktiv würden, dann müsste man pro Übergang zwischen 700.000 und einer Million Euro investieren. Diese Summen können wir nicht stemmen und kämen so in die Haushaltssicherung.“