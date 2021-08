Tipp von Luke Heynck, Auszubildender Byk-Chemie Wesel : „Stelle im Gespräch Fragen“

Fragen zu stellen ist gut im Bewerbungsgespräch. Es sollten allerdings echte Fragen sein und nichts, das man sich selbst beantworten könnte.

„Dein Gesprächspartner soll Dein Interesse an der Ausbildungsstelle wahrnehmen? Das erreichst Du, indem auch Du Fragen im Bewerbungsgespräch stellst. Beispielsweise kannst Du Dich nach genaueren Inhalten der Ausbildung oder nach Vorteilen des Ausbildungsbetriebes erkundigen. Frage jedoch nichts, was Du Dir selbst durch eine kurze Recherche beantworten könntest oder was bereits im Gespräch beantwortet wurde. In der Regel bekommst Du zum Ende des Gesprächs die Möglichkeit, Fragen zu stellen.“