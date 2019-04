Feierstunde am Großen Markt : Tina Jäger ist jetzt Professorin

Wesel An der privaten Hochschule FOM wurde feierlich die Ernennungsurkunde übergeben.

Das hat es in Wesel wohl noch nie gegeben und so war es für Bürgermeisterin Ulrike Westkamp eine Selbstverständlichkeit, dabei zu sein, wenn Tina Jäger in den Räumen der privaten Hochschule FOM für Oekonomie & Management am Großen Markt die Ernennungsurkunde zur Professorin erhält. Die Finanzexpertin, die in Goch geboren wurde und in Kleve mit Mann und drei Kindern lebt, ist schon lange Dozentin an der FOM. „Eine beachtliche Leistung“, findet Westkamp, die auf das Zusammenspiel von Beruf und Familie verweist.