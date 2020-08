Schermbeck weiter ablehnend : Tierkrematorium: Sorge wegen Verwesungsgeruch

Schermbeck Die Gemeinde Schermbeck hat eine neue Beurteilung zum geplanten Projekt der Cremare GmbH abgegeben. Bedenken hat sie bezüglich der Anlieferung großer Tiere, die nicht verpackt werden können

Die Gemeinde Schermbeck lehnt weiterhin die Errichtung eines Tierkrematoriums am Hufenkampweg ab, die die Firma Cremare Tierkrematorium GmbH beantragt hat. Weil der zuständige Planungs- und Umweltausschuss erst am 25. August tagt, die Frist zur Stellungnahme aber bereits am 3. August endete, hat die Gemeindeverwaltung zur Fristwahrung bereits eine Stellungnahme abgegeben, die mit den Ratsfraktionen abgestimmt wurde.

Bedenken hat die Gemeinde bezüglich der Anlieferung großer Tiere, die nicht verpackt werden können. Pferdekörper sollen in geschlossenen Anhängern angeliefert werden. Es bedarf hierzu einer entsprechenden Genehmigung für den Transport beziehungsweise für die Kremierung durch das zuständige Veterinäramt. Dieser Antrag kann erst nach Eintritt des Todes gestellt werden und erfordert außerdem eine vorhergehende Untersuchung und Bescheinigung eines Tierarztes. „Sollte dieser Zeitpunkt am bzw. unmittelbar vor einem durch Feiertage verlängerten Wochenende liegen, ist insbesondere bei erhöhten Tagestemperaturen davon auszugehen, dass Verwesungsprozesse mit sehr unangenehmen Gerüchen zum Zeitpunkt des Transportes bereits eingesetzt haben“, gibt Schermbecks Bauamtsleiter Rainer Eickelschulte zu bedenken. Die Gemeinde fordert deshalb den Kreis Wesel als Genehmigungsbehörde auf, eine gekühlte Zwischenlagerung als Bedingung in den Genehmigungsbescheid aufzunehmen. Die Gemeinde fordert auch Bedingungen für die die Entladung der Tierkörper. Diese sollte ausschließlich in der Halle bei geschlossenen Türen und Fenstern mit einer Luftabsaugung erfolgen.