Kolumne Himmel & Erde: Wasser ist Leben

Die Geschichten der Bibel sind ohne das Element des Wassers nicht denkbar. Wasser schafft Leben, Wasser vernichtet Leben. Zu Beginn der Schöpfungsgeschichte schwebt der Geist Gottes auf dem Wasser, es ist unerschöpfliches Reservoir für die Tiere des Meeres und damit eine wichtige Nahrungsgrundlage für den Menschen.

In der Sintflutgeschichte zerstört der 40-tägige Regen alles Leben auf der Erde, mit Ausnahme der Familie Noahs und der Tiere, die Gott in der Arche bewahrt hat. Im Schilfmeer wird das Volk Israel auf seiner Flucht vor dem Pharao bewahrt, während er und seine Soldaten im Meer ertrinken.

Auch Jesus knüpft immer wieder an das Element des Wassers an, um seine Botschaft von der Liebe Gottes zu allen Menschen zu verkünden. Auf der Hochzeit zu Kana verwandelt er Wasser in Wein, während eines großen Sturms geht er auf dem aufgewühlten Meer den ängstlichen Jüngern im Boot entgegen, um sie zu trösten, und immer sagt er von sich selber, dass er die Quelle des Lebens ist, das Wasser, von dem wir trinken sollen, um das wahre Leben bei Gott zu finden. Wasser ist Leben!