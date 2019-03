Vortrag in der Klosterkirche : Theologe Hengsbach: „Deutsches Bildungssystem ist bildungsfern“

Friedhelm Hengsbach hielt in Marienthal einen Vortrag zum Thema „Teilen statt töten“. Foto: Pr

Marienthal Der Jesuit Friedhelm Hengsbach sprach in der Klosterkirche über die grundlegenden gesellschaftlichen Risse. Die Kluft zwischen Arm und Reich werde immer größer, warnte er.

„Hartz IV teilt die Menschheit. Armut bedeutet Ausschluss aus der Gesellschaft und schließt Menschen aus dem soziokulturellen Leben aus, was nach dem Bundesverfassungsgesetz eine Verletzung der Menschenwürde ist“, betonte Professor Friedhelm Hengsbach bei seinem Vortrag „Teilen statt töten“ in der Marienthaler Klosterkirche.

Er ist Mitglied des Nell-Breu­ning-Instituts in Heidelberg und war auf Einladung von Pater Klemens August Droste nach Marienthal gekommen. „Der Niederrhein hat mich überrascht. Egal, wohin man schaut, man sieht ja nur Himmel. Im Gegensatz zu meiner Heimat ist alles hier viel freier“, sagte der Sozialethiker in seiner Begrüßung am Mittwochabend.

Info 1957 in Jesuitenorden eingetreten Biografisches Pater Friedhelm Hengsbach SJ ist im Jahr 1957 in den Jesuitenorden eingetreten. Er ist emeritierter Professor für christliche Gesellschaftsethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen. Von 1992 bis 2006 hat er dort das Oswald-von-Nell-Breuning-Institut geleitet. Seit dem Jahr 2009 lebt er im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen.

In seinem Vortrag widmete sich der 82-jährige Jesuit und Theologe den grundlegenden gesellschaftlichen Rissen und deren Deutung. Seiner Meinung nach gebe es verschiedene Vorstellungen über Gerechtigkeit. „Was ist schon Gerechtigkeit? Doch nur das, was die Mächtigen für gerecht halten. Seit Urzeiten wird darüber gestritten und es gab große Debatten unter den Parteien, in denen es hieß, die Deutschen müssten sich verabschieden von ihren traditionellen Vorstellungen über Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit sowie Bedarfsgerechtigkeit“, sagte er.

Die Kluft zwischen Arm und Reich werde immer größer, unterstrich Hengsbach. Als Beispiel führte er das heutige Bildungswesen auf und das Recht für alle auf Bildung, ob arm oder reich. Hier gebe es eine große Kluft. „Die Chance, dass eine gebildete, aber nicht wohlhabende Familie ihr Kind auf ein Gymnasium bekommt, ist viermal so groß, wie für ein Kind einer armen Familie, was genauso begabt ist. Das heißt also: Spaltung aufgrund des Zugangs zum Bildungssystem. Das deutsche Bildungssystem ist eh noch bildungsfern.“

Hier rügte Hengsbach, dass aktuell vielerorts keine fertig ausgebildeten Lehrer an Schulen unterrichten. „Wir reden alle von Digitalisierung, nur die einfachsten normalen Dinge klappen nicht“, kritisierte er. Aber hätten nicht alle Menschen die gleichen Rechte wie das Recht auf Gesundheit und Bildung? Und sei das nicht ein Allgemeingut der Menschheit? „In einer so schieflastigen Gesellschaft kann man fragen, was gerecht ist. Wir sprechen dann von Gleichheit, wenn es um Würde und Rechte geht, die wir uns wechselseitig zusprechen, wenn es um Rechte geht. Der gesamte öffentliche Bereich, der für alle da ist, muss wieder viel stärker betont werden gegenüber der Privatwirtschaft“, forderte der Theologe.

Aufmerksam hörten die Besucher in der Klosterkirche zu. Darunter auch Eckhard Brick aus Mehrhoog: „Das heutige Thema zeigt genau die Differenz zwischen Kooperation und Aggression auf. Das sind die beiden grundlegenden gesellschaftlichen Verbindungen des Menschen“, analysierte er.

(pbo)