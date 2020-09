Debatte wegen Preissteigerung : Auf der Suche nach neuer Energie für Wertherbruch

Die städtischen Gebäude im Dorf haben noch Ölheizungen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wertherbruch Das Thema Nahwärmeversorgung und regenerative Energie in Wertherbruch kommt an diesem Mittwoch, 2. September, in den Bauausschuss Hamminkeln. Es könnte eine hitzige Diskussion werden.

Die Verwaltung hatte schon 2015 an einem Konzept gearbeitet, regenerative Energie einzusetzen, auch im Baugebiet Siemesweide. Das scheiterte, aktuell geht es noch um die drei öffentlichen Gebäude Bürgerhalle, Grundschule und Feuerwehrgerätehaus. Doch hier scheint die Kostenfrage die schönen Pläne von einst zu durchkreuzen.

Trotz Förderung der Regenerativen steigt der Preis massiv, nun denkt die Stadt an die konventionelle Lösung: Ölheizung. Das ist politisch umstritten, die USD äußert sich schon dagegen. Bürgermeister Bernd Romanski will jetzt im Ausschuss umkehren und eine Untersuchung vorschlagen, ob Erdwärme oder Luftwärmepumpe eine Alternative sind. Für das Wohnbaugebiet könnte ein Blockheizkraftwerk eingesetzt werden.