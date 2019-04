Theater im Bühnenhaus mit Heiner Lauterbach : Alle Jahre wieder – das Treffen im Hotelzimmer

Szene mit Heiner Lauterbach und Dominique Lorenz. Foto: Marina Maisel

Wesel Heiner Lauterbach und Dominique Lorenz überzeugten im Städtischen Bühnenhaus in einer leicht angestaubten Komödie gleich zweimal

Große Namen halten auf der Bühne nicht immer, was sie in Film und Fernsehen versprechen. Für Heiner Lauterbach gilt das nicht: Er gab am Samstagabend und Sonntagnachmittag einen wunderbar spießigen Jammerlappen und sorgte mit seiner spritzigen Partnerin Dominique Lorenz dafür, dass eine eher altbackene Komödie des Kanadiers Bernard Slade zu netter Unterhaltung wurde. Die vor allem als Schauspielerin bekannte Heidelinde Weis hat „Jahre später, gleiche Zeit“ für die „Komödie im Bayerischen Hof“ inszeniert.

Steueranwalt George und die quirlige Hausfrau Doris lernten sich 1951 in Kalifornien kennen und verliebten sich ineinander. Beide waren verheiratet und hatten Kinder. So kehrten sie nach einem Wochenende in ihre Familien zurück, versprachen sich aber, sich jedes Jahr am gleichen Tag erneut zu treffen. Der Zuschauer lernt die beiden 1976 in ihrem angestammten Hotelzimmer kennen – sie haben 25-jähriges Jubiläum.

Längst benehmen sie sich wie ein altes Ehepaar. Wilden Sex gibt es nur noch in der Erinnerung, sie erzählen sich von den Ehepartnern, Kindern und Enkeln. So ganz versteht man nicht, was die zupackende, attraktive Doris an dem bekennenden Hypochonder mit den Hosenträgern findet. Mit ihr geht es so stetig aufwärts: Die Hausfrau zieht einen Catering-Service auf, wird Fernsehköchin und schließlich Erfolgsautorin, mit einem Roman über ein Paar, das sich nur einmal im Jahr trifft. Der steife George dagegen verliert irgendwann seinen Job und dann auch noch seine Würde, als er nach dem Tod der Ehefrau erst einen Teenager schwängert und schließlich nach dem Verlust des Jobs auch noch mit einer reichen Witwe anbandelt.

Der Zuschauer begegnet dem Paar insgesamt sechs Mal, zuletzt 1993. Im Hotelzimmer ändert sich lediglich die Jahreszahl auf dem Kalenderblatt. Aber wenn die beiden aus den vergangenen Monaten erzählen, schwingt immer auch der Zeitgeist mit: Drogen werden zur Volksseuche, und auch Doris Tochter verfällt dem Heroin, ihr Sohn beginnt, seine Homosexualität offen zu leben, George, der früher mit seinen Kindern nicht mal spielen mochte, mausert sich zum Windeln wechselnden Vater. Den beiden Schauspielern nimmt man jede Wendung ab.

Am Schluss heiraten die beiden dann doch noch. Das mutet ein wenig altbacken an im Zeitalter der Regenbogenfamilien. Und der offene Umgang mit dem Fremdgehen ist auch nicht mehr der große Aufreger wie noch 1975, als Slade sein Stück schrieb. Die deutsche Bearbeitung von Heidelinde Weis hat zumindest so manchen flotten Spruch hinzugefügt, der die Zuschauer zum Lachen bringt.

(evka)