Einparkmanöver mit Folgen : „Teufel auf der Schulter“: Verblüffende Ausrede nach Unfallflucht

So etwas hat die Weseler Polizei auch noch nicht gehört. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Wesel Beim Einparken hat ein Autofahrer in Wesel einen anderen Wagen beschädigt und ist dann einfach davongefahren. Die Polizei hat ihn dennoch ermitteln können – und bekam dann eine bemerkenswerte Ausrede zu hören.

Ein Autofahrer in Wesel hat beim Einparken einen anderen Wagen beschädigt und sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei ermittelte wegen Fahrerflucht. Zum Glück hatte ein Zeuge sich das Kennzeichen gemerkt. Der ermittelte 30-jährige Unfallverursacher hat die Unfallflucht anschließend gestanden und eine ungewöhnliche Antwort parat, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte: „Der Teufel auf meiner Schulter war stärker, so dass ich nicht die Polizei gerufen oder zumindest meine Personalien hinterlassen habe. Ich habe aber schon den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Mir tut es leid.“