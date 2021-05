Schermbeck : Testzentrum spendet an Haus Kilian

Katrin Herbrechter und die Apothekerin Ute Hecht-Neuhaus überreichen Birgit Förster (vorne v.l.), Leiterin des Hauses Kilian, und vier Bewohnern 500 Euro. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Das neue Corona-Testzentrum im Schermbecker Reisebüro ist gut angelaufen. Die Resonanz bei den Bürgern sei höher als erwartet. Dank eines finanziellen Überschusses konnten die Betreiber sogar 500 Euro spenden.

„Unser Testzentrum wird gut angenommen, auf jeden Fall besser, als wir das erwartet hatten.” So fasste Frank Herbrechter vom Schermbecker Reisebüro am Freitag die große Resonanz der Bevölkerung auf das noch junge Testzentrum zusammen, das – gemeinsam mit der Burgapotheke – in einem Raum des Reisebüros betrieben wird.

Weil der Start des Testzentrums so gut gelungen ist und weil von der kalkulierten Einstiegsinvestition 500 Euro eingespart werden konnten, haben Frank und Katrin Herbrechter sowie die Apothekerin Ute Hecht-Neuhaus am Freitag diese 500 Euro an Birgit Förster – die Leiterin des Hauses Kilian – und an vier Bewohner mit Behinderungen übergeben.

„Wir können das Geld gut gebrauchen”, versicherte Birgit Förster den Sponsoren. Seit Mitte März 2020 waren die 21 Bewohner des Hauses Kilian nahezu dauerhaft ohne Arbeit und in der Freizeit stark eingeschränkt bezüglich der Teilnahme am öffentlichen Leben. Da fast alle Heimbewohner geimpft wurden und die Inzidenzzahlen des Kreises Wesel innerhalb einer Woche von 49,4 auf 29,6 zurückgingen, lassen sich wieder Ausflüge planen und durchführen. Da kommt das gespendete Geld vom Reisebüro und von der Burgapotheke gerade zu richtigen Zeit.

Die Corona-Tests werden weiterhin vom Reisebüro und von der Burgapotheke im Auftrag des zuständigen Gesundheitsamtes angeboten. Die Reisekaufleute Frank und Katrin Herbrechter und Heike Schüring haben an einer erforderlichen Schulung teilgenommen. Apothekerin Ute Hecht-Neuhaus konnte schon in ihrer Voerder Rochus-Apotheke Erfahrungen im Testen sammeln. Im Schermbecker Testzentrum wird sie von der Medizinisch-Technischen Angestellten Christine Kramer unterstützt.

Wer an der kostenlosen Corona-Testung teilnehmen möchte, benötigt keine ärztliche Einweisung. Er muss sich lediglich online anmelden auf der Homepage www.natuerlichundnah.de oder auf der Homepage www.schermbecker-reisebuero.de.

Getestet wird montags bis freitags zwischen 10 und 13 Uhr und freitags zusätzlich zwischen 15 und 17 Uhr. Samstags ist die Teststelle zwischen 9 und 15 Uhr geöffnet.

Dieser Termin am Samstag kommt in der Bevölkerung besonders gut an, weil man sich durch einen negativen Corona-Test die Teilnahme an vielen Wochenendveranstaltungen ermöglichen kann. So steht dem Wochenendeinkauf und dem Gaststättenbesuch nun nichts mehr im Wege.

Der Testraum befindet sich im Schermbecker Reisebüro. Man betritt den Raum durch eine separate Eingangstür, die sich neben der Tür zum Reisebüro befindet. Grundsätzlich wird mit einem Stäbchen im hinteren Nasen- und Rachen-Bereich getestet. Menschen mit speziellen gesundheitlichen Beeinträchtigungen können auch im vorderen Mundraum getestet werden. Verwendet wird nur jener Corona-Antigen-Schnelltest, der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen ist.

Das Ergebnis des Tests wird innerhalb von 30 Minuten inklusive eines persönlichen Zertifikats bequem per E-Mail den Testpersonen zugesandt.