Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Kaufhof-Mitkonflikt : Nicht zu hoch Pokern in der „Zweckehe“

Mitarbeiterinnen des Kaufhofs mit der Bürgermeisterin Mitte Juni beim Protest. Foto: Klaus Nikolei

Meinung Wesel Ein Vermieter kann fordern, was er für realistisch hält. Werner Testrut muss allerdings aufpassen, dass er den Bogen nicht überspannt. Der Leidtragende könnte er am Ende auch selber sein. Denn auch er verdient an einem gut laufenden Kaufhof.