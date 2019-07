Tennenfest in Gahlen : Altes Handwerk wie vor 100 Jahren

Tennenfest in Gahlen

Die „Waschwiever“ Beate Heyne, Sabine Höchst und Anne Ruloff (v.l.) zeigten im vergangenen Jahr Vorgänge einer „großen Wäsche“ in Zeiten, als man noch nicht per Knopfdruck einen automatischen Waschprozess starten konnte. . Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Am Sonntag, 28. Juli, veranstalten die Landtechnik-Freunde des Heimatvereins Gahlen zum zehnten Mal ihr Tennenfest. Kinder und Erwachsene können viel ausprobieren.

Beim Tennenfest der Landtechnik-Freunde des Heimatverein Gahlen am Sonntag, 28. Juli, steht an der Heimatscheune „Olle Schuer“, Bruchstraße 205, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr alles unter dem Motto „Bodenbearbeitung mit historischen Landmaschinen“.