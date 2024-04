Verkehr umgeleitet Teilstück der A3 bei Wesel gesperrt – Lastwagen ausgebrannt

Wegen eines ausgebrannten Lastwagens ist die Autobahn 3 zwischen Hamminkeln und Wesel in Fahrtrichtung Oberhausen bis Dienstagnachmittag gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei war der mit Fleisch beladene Lastwagen in der Nacht gegen 1.30 Uhr in Brand geraten. Seitdem dauern die Bergungsarbeiten an. Verletzte gibt es nicht.