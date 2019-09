EDV wird umgerüstet : Technik-Umbau: Drei Tage kein Geld bei Volksbank

Gebäude der Volksbank Rhein-Lippe am Großen Markt in Wesel. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Kunden sollten sich bis Freitagmittag, 12 Uhr, mit ausreichend Bargeld versorgt haben. Ab 12 Uhr stehen alle Automaten der Bankstellen der Volksbank Rhein-Lippe in Wesel, Dinslaken, Voerde, Hünxe und Hamminkeln nicht zur Verfügung.

Eine technische Umstellung in großem Stil kündigt die Volksbank Wesel an. Vom kommenden Freitag, 20. September, bis Sonntag, 22. September, wird die komplette Elektronische Datenverarbeitung (EDV) umgerüstet. Alle Filialen bleiben am Freitag geschlossen. Bargeldabhebungen sind an diesem Wochenende nicht möglich, auch beim Bezahlen mit der Girocard könne es Probleme geben, teilt die Volksbank mit. Inhaber von Kreditkarten könnten allerdings weiter ohne Probleme ihre Karte einsetzen.