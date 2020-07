Tatverdächtiger gefasst : Anrufer melden Schüsse in Wesel

Wesel In der Nacht zu Samstag haben Anrufer zwischen 4.10 Uhr und 4.35 Uhr Schüsse aus dem Bereich des Kornmarkts, der Reeser Landstraße sowie der Heresbachstraße.

Am Kornmarkt hatten Zeugen einen Unbekannten beobachtet, der offensichtlich mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hatte. Unweit einer Tankstelle konnte an der Reeser Landstraße ein 30-jähriger Weseler angetroffen werden. Der Mann, der zunächst in einen Hinterhof an der Heresbachstraße flüchtete und hier von der Polizei gestellt werden konnte, hatte tatsächlich zuvor mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen.