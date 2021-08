Neue Räume in Schermbeck : Neue Tanzakademie liegt im Zentrum

Schermbeck Nach anderthalb Jahren Leerstand bezieht der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck die neue Räumlichkeiten an der Bachstraße. 200 Mitglieder trainieren dort, wo früher Schlecker war. Viele von ihnen sind Kinder und Jugendliche.

In ihrer Rückschau auf die 31-jährige Geschichte des Tanzclubs schilderte die Gründungsvorsitzende Zimprich die Schwierigkeiten, eine dauerhafte Übungsstätte zu bekommen. Die Tänzer haben mehrfach ihre Tanz-Räumlichkeiten wechseln müssen. Nach der Aula der Gesamtschule, den kurzfristigen Aufenthalten im Gahlener Café Holtkamp, dem Café Brüggemann in Uefte und in der Gaststätte Adolf in Holsterhausen wurde im Pfadfinderheim am Prozessionsweg und im Keller der Steuerakademie an der Maassenstraße getanzt.