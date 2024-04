Wechsel vom Mühlenweg zur Brüner Landstraße Tafel-Laden eröffnet deutlich früher als gedacht

Manfred Lauth hatte bei der Jahreshauptversammlung der Weseler Tafel größte Mühe, nicht zu euphorisch zu werden. So richtig ist ihm das nicht allerdings nicht gelungen. Der zweite Vorsitzende des Vereins, der seit 1998 Lebensmittelspenden an Bedürftige verteilt, verkündete im Saal der Blumenkamper Gaststätte Pollmann, dass die Handwerker mit den Umbauarbeiten im neuen Ladenlokal direkt neben (Vermieter) Opel Lackermann an der Brüner Landstraße schon so weit seien, dass man bereits Anfang Mai komplett umziehen könne. Wie berichtet, muss die Tafel ihren bisherigen Standort am Mühlenweg in der Feldmark um 30. Juni räumen, weil der Vermieter dort andere Pläne hat.