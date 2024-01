Nach Kündigung Weseler Tafel sucht verzweifelt neues Ladenlokal

Wesel · Mitte des Jahres muss der Verein Weseler Tafel seinen Laden am Mühlenweg in der Feldmark verlassen. Der neue Eigentümer hat ihm fristgerecht gekündigt. Findet der Verein kein neues Ladenlokal, wäre das wohl das Ende. Was jetzt passieren muss.

18.01.2024 , 13:25 Uhr

Horst Maiß ist für die Tafel auf der Suche nach neuen Räumen. Foto: Klaus Nikolei