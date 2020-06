Nächstes Treffen steht an : Tafel Mehrhoog vor dem Start

Hans-Jürgen Kraayvanger von „Mehrhoog hilft“ steht vor dem GuGe-Laden an der Bahnhofstraße und zeigt auf den Standort des Tafel-Ladens nebenan. Foto: Thomas Hesse

Mehrhoog Der Verein „Mehrhoog hilft“ lädt zum Vorbereitungstreff der Ehrenamtlichen. Die Tafel entsteht an der Bahnhofstraße. Am 1. September oder 1. Oktober soll der Betrieb starten. Vorher muss aber noch kräftig Hand angelegt werden. Die Sanierung der Räume steht an.

Vor vier Monaten ist der soziale Verein „Mehrhoog hilft“ mit der Gründung der Mehrhooger Tafel gestartet. Die Corona-Beschränkungen sorgten erst einmal dafür, dass neben den verschiedenen anderen Aktionen der ehrenamtlichen Gruppen aus dem Hamminkelner Ortsteil auch die Tafelgruppe gestoppt wurde. „Jetzt geht es wieder los“, meldet Sprecher Hans-Jürgen Kraayvanger.

Finanziell ist alles eingestielt. Die ersten Fördermittel für die Herrichtung beziehungsweise Ausstattung der Räume liegen vom Land NRW und vom Bistum Münster vor. Der Mietvertrag für die Räume soll jetzt geschlossen werden. Er gilt ab dem 1. August. Standort ist neben dem GuGe-Laden an der Bahnhofstraße 23, also die Räume der früheren Arztpraxis Zander. Der Mietpreis ist günstig für den Verein, der aus eigener finanzieller Kraft, Spenden und ohne städtische Gelder auskommt. Angeschafft wird auch ein Kühlwagen zum Abholen der Lebensmittel. Zusagen zur Kooperation gibt es auch, etwa mit der Bäckerei Bors und Edeka in Mehrhoog.

Info Anfrage an den Bundes-Tafel-Verein Zahlen Knapp 950 Tafeln mit rund 2400 Tafel-Läden gibt es inzwischen in Deutschland, die Zahl auch der unterstützenden Personen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Die erste Tafel wurde 1993 in Berlin eingerichtet. Die Mehrhooger wollen sich dem bundesweiten Tafel-Verein anschließen und haben eine entsprechende Anfrage gestartet.Die neue Tafel möchte „Mehrhoog hilft“ mit Einnahmen aus dem Second-Hand-Laden vor Ort, dem GuGe-Laden, der auch von Ehrenamtlern betrieben wird, finanziell unterstützen.

Vorher muss aber kräftig Hand angelegt werden. Die Sanierung der Räume steht an, Trockenwände müssen raus und der Zuschnitt für den Ladenbetrieb geschaffen werden. Am 1. September oder 1. Oktober soll der Betrieb starten, je nach Renovierungsfortschritt. Die Erfahrung, was den Bedarf betrifft, gibt es aus der Schulmaterialkammer, wo gerade eben zu Ferienbeginn 30 Kinder versorgt wurden. Am Ende werden es 60 bis 70 Kinder sein. „Wir schätzen, dass wir 150 bedürftige Leute zu versorgen haben“, sagt Kraayvanger.