Damenhandtasche entwendet : Täter beraubt 62-Jährige und flüchtet in Heubergpark

Wesel (RP) Nach einem Raubüberfall auf eine 62-Jährige im Bereich Kaiserring in Wesel sucht die Polizei Hinweise auf den Täter. Am Montag gegen 16.55 Uhr lief die 62-jährige Weselerin über den Gehweg des Kaiserrings. In Höhe einer Tankstelle, kurz vor dem Eingang zum Heubergpark, rempelte sie ein Unbekannter von hinten an und entriss ihr eine beigefarbene Handtasche. Anschließend flüchtete er durch den Heubergpark in Richtung Innenstadt. Drei Zeuginnen, die im Heubergpark saßen, hörten die Hilfeschreie der 62-Jährigen, nahmen die Verfolgung des Täters auf, konnten ihn jedoch nicht einholen. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.