Große Mengen Tabak als Beute : Männer mit Sturmhaube brechen nachts in Geschäft ein

Wesel Die Täter kamen mit schwarzen Sturmhauben. Unbekannte haben Tabak aus einem Lebensmittelmarkt an der Felixstowestraße entwendet.

Einbrecher sind am Donnerstag gegen 3.25 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Felixstowestraße eingestiegen. Sie stahlen größere Mengen Tabak. Beide Täter trugen schwarze Sturmhauben, helle Oberbekleidung und dunkle Hosen. Per Alarm wurde die Polizei verständigt. Hinweise an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 1070.