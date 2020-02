Regulierung mit Haken : System der Ökopunkte: Streit über Ausnahmeregelung

Hamminkeln Ökologischer Ausgleich wird mit Punkten bewertet, die werden gehandelt. Das System in Hamminkeln wird reguliert – und einem Unternehmen wird gleich gestattet, sich billig zu bedienen.

Mit der Ökologie lassen sich gute Geschäfte machen, zum Beispiel mit Ökopunkten. Die werden gehandelt. Steht ein neues Bauprojekt an, wird Ausgleich fällig. Im Bebauungsplan steht, wie dieser bei Eingriff in Natur und Landschaft zu leisten ist. Der Umfang wird in Ökopunkten berechnet, die werden in Öko-Flächen im jeweiligen Gemeindegebiet „eingezahlt“. Bisher war es in Hamminkeln möglich, dass Investoren, die sich in anderen Kommunen ansiedeln, sich an den vergleichsweise preiswerten Hamminkelner Ökopunkten bedienen und so Kosten sparen. Dem hat der Rat jetzt einstimmig einen Riegel vorgeschoben – und gleich eine Ausnahme zugelassen. CDU und Grüne waren dafür. Ein ökologischer Fehlstart.