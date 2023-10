Neuer Verein in Schermbeck Superhelden-Team wird wieder aktiv

„Es ist endlich soweit und wir freuen uns riesig verkünden zu können, dass das Superhelden-Team Schermbeck endlich zurück ist“, leitet Lea Alfers ihre Einladung zur Vorstellung des neuen gemeinnützigen Vereins Superhelden-Team Schermbeck ein. Am Samstag, 28. Oktober, wird die Gruppe zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Gaststätte Overkämping (Mittelstraße 62) an einem Infostand Details zur Vereinsgründung und den in der Satzung ausgewiesenen Zwecken mitteilen.