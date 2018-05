Niederrhein : Stummfilme in der Duisburger Altstadt

Niederrhein Zum dritten Mal führt das Quartiersbüro gemeinsam mit den Kreativen von Interzone Perceptible vertonte Stummfilme in der Duisburger Altstadt auf. In diesem Jahr sind vier Termine geplant. "Vertonung" bedeutet die Begleitung mit "elektrifiziertem" Akkordeon, E-Bass, Live-Elektronik und Zuspielungen. Schauplatz ist der Parkplatz des Knüllermarktes in der Altstadt. Gegen 21 Uhr geht es los. Nur bei gutem Wetter findet das Open-Air-Kino statt.

Den Auftakt der "Stummfilm in concert"-Reihe bildet heute "Golem - wie er in die Welt kam". Am 20. Juni steht "Das Cabinet des Dr. Caligari" von Robert Wiene auf dem Programm. Am 11. Juli wird der Klassiker "Nosferatu" gezeigt. Die "Hintertreppe", ein Stummfilm aus dem Jahr 1921, bildet am 12. September den Abschluss. Der Eintritt ist frei, Sitzgelegenheiten sind mitzubringen.

(RP)