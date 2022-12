Konzert in St. Ludgerus Schermbeck Stürmischer Applaus für Musik als Botschafterin des Glaubens

Für den 10-Uhr-Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag hatte Breuer ein anspruchsvolles musikalisches Programm zusammengestellt. Es begann mit der Orgel-Solo-Messe KV 259, die Wolfgang Amadeus Mozart für Orgel, Streicher und Solisten komponiert hat. Diese Messe schuf Mozart in der Zeit nach 1772, als er in Salzburg im Auftrag des Fürstbischofs Hieronymus von Colloredo komponierte. Sie gilt als Mozarts kürzeste Messe. Das „Kyrie“ ist mit seinen 29 Takten das kürzeste aus der Feder Mozarts. Den Namen Orgelsolomesse verdankt die Messe der ausgedehnten Orgelbegleitung der Solisten-Gesänge im „Benediktus“.