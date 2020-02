Polizeieinsatz in Obrighoven : Paketempfänger rückt Stift nicht mehr an Boten heraus

Obrighoven Der 24-jährige Bote versuchte, dem Weseler den entwendeten Stift wieder aus der Hosentasche zu ziehen, woraufhin es zu einer Rangelei kam.

An der Wurmflakstraße in Wesel sind am Montag ein Paketbote und ein Paketempfänger aneinandergeraten. Wie die Polizei berichtete, wurde sie gegen 15.30 Uhr zu dem Einsatz im Weseler Stadtteil Obrighoven gerufen. Ein 24-jähriger Zusteller hatte demnach einem 57-Jährigen ein Paket übergeben. Wie allgemein üblich, sollte der Kunde den Empfang bestätigen. Dazu habe der Bote dem Empfänger einen speziellen Kugelschreiber zur elektronischen Bestätigung überreicht, berichtet die Polizei. Dieser Kugelschreiber verfüge über eine Zusatzfunktion, die zum Schreiben auf E-Pads geeignet ist und somit für die Arbeit des Boten zwingend erforderlich sei. Und genau diesen Kugelschreiber steckte der 57-Jährige in seine Hosentasche und rückte ihn nicht mehr raus.